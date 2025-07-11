Подача газа из России в Армению временно приостановлена

Газ из России не будет подаваться в Армению в течение почти трех суток, такое сообщение распространила компания "Газпром Армения".
В нем говорится, что подача российского газа прекращена сегодня с 7 часов утра по местному времени (6.00 мск). Возобновится она в 7 часов вечера (18.00 мск) в субботу 26 июля.
В компании добавили, что перерыв связан с аварийно-восстановительными работами, которые будут проводиться на участке "Казах-Сагурамо" магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", расположенном в Грузии.
Уточняется, что потребители прекращения поставок российского газа не почувствуют – "голубое топливо" в это время будет поступать из накопленных ранее внутренних резервов, кроме того, планируется закупать дополнительные объемы газа из Ирана.