Подача газа из России в Армению временно приостановлена

Российский газ в течение трех дней не будет поступать в Армению, рассказали в компании "Газпром Армения". Озвучена и причина перерыва в поставках.

Газ из России не будет подаваться в Армению в течение почти трех суток, такое сообщение распространила компания "Газпром Армения".

В нем говорится, что подача российского газа прекращена сегодня с 7 часов утра по местному времени (6.00 мск). Возобновится она в 7 часов вечера (18.00 мск) в субботу 26 июля.

В компании добавили, что перерыв связан с аварийно-восстановительными работами, которые будут проводиться на участке "Казах-Сагурамо" магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", расположенном в Грузии.

Уточняется, что потребители прекращения поставок российского газа не почувствуют – "голубое топливо" в это время будет поступать из накопленных ранее внутренних резервов, кроме того, планируется закупать дополнительные объемы газа из Ирана.