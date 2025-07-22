Вестник Кавказа

Подача газа из России в Армению восстановлена

Подача газа из России в Армению восстановлена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении возобновилась подача природного газа из России. Ранее сообщалось, что поставки приостановлены в связи с проведением работ на территории Грузии.

В Армении восстановили подачу российского природного газа, данное сообщение распространила пресс-служба компании "Газпром Армения".

Подача газа была временно приостановлена в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на участке "Казах-Сагурамо" на территории Грузии.

Поставки прекратились 24 июля. В компании тогда говорили, что газоснабжение в Армении будет осуществляться бесперебойно и без ограничений за счет внутренних резервов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.