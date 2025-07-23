Названо число жертв гуманитарной катастрофы в Газе

Минздрав сектора Газа: более 130 человек погибли от голода.
Согласно информации Минздрава сектора Газа, жертвами голода в Газе стали 133 человек, из них 87 детей.
"В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано шесть случаев гибели людей от голода и недоедания, двое погибших - дети. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 133, включая 87 детей"
– Минздрав Газы
Отметим, что сегодня в палестинском анклаве начал действовать режим локального прекращения огня для доставки гуманитарной помощи. Боевые действия в некоторых районах Газы прекращены с 10.00 до 20.00 мск.