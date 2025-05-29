В Топ-20 стран по золотому запасу попал Казахстан

Казахстан входит в Топ-20 стран с самыми большими запасами золота. В первой пятерке находятся США, Германия, Италия, Франция и Россия.

Казахстан находится среди стран-лидеров по золотому запасу. Об этом заявил вице-министр РК, который курирует вопросы промышленности и строительства.

Иран Шархан заметил, что на сегодняшний день республика входит по этому показателю Топ-20 стран.

"За последние десять лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза. Соответственно, увеличилось производство аффинированного золота в 2,2 раза. Это позволило Казахстану войти в топ-20 стран мира по золотому запасу"

– вице-премьер

Он также указал на то, что для того, чтобы увеличить имеющийся потенциал, нужно активно заниматься развитием геологоразведки.

Напомним, в первую пятерку стран-лидеров по объему запасов золота входят Соединенные Штаты, Германия, Италия, Франция и Россия. В первой десятке также находятся Китай, Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.