Трамп пригрозил партнерам России введением санкций

Дональд Трамп заявил о том, что против стран-партнеров России будут введены санкции. Согласно словам президента, это будут "очень строгие" санкции.

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что поддерживает законопроект о введении санкций против стран, с которыми сотрудничает РФ.

Этот законопроект продвигают члены американского Конгресса, по словам Трампа, пока он находится еще в разработке.

"Как вы знаете, я это предложил, так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень строгим санкциям"

— Дональд Трамп

Трамп также уточнил, что в этот список может попасть и Иран.