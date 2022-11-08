Казахстан может изменить условия получения гражданства

Власти Казахстана могут пересмотреть условия теста на получение гражданства страны, сделав его более сбалансированным, при этом снизить требования по знанию языка и повысить – по знанию Основного закона страны.

Власти Казахстана могут ввести новые требования к сдаче теста для желающих получить гражданство страны, сделав его более сбалансированным и взвешенным: уже началось обсуждение инициативы, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.

Сейчас в стране к соискателям предъявляются очень высокие требования к знаниям казахского языка: при сдаче теста требуется набрать не менее 36 баллов, для многих из них этот порог недосягаем. Новые условия экзамена предполагают снизить требования до 15 баллов, говорится в документе, передает "АиФ-Казахстан".

А вот требования к знанию Основного закона страны наоборот вырастут: если сейчас для получения гражданства по знанию Конституции достаточно набрать 9 баллов, то по новым требованиям минимальная оценка знаний тестируемого будет стартовать от 20 баллов.

Прежними останутся лишь требования к знаниям истории Казахстана: для успешной сдачи теста нужно будет подтвердить их на уровне не ниже 15 баллов.

Общий порог знаний в целом снизится на 10%, но это сделает тестирование более справедливым, пояснили в министерстве.

Обсуждение инициативы уже запущено на портале "Открытые НПА" и продлится до 25 июля, добавили в пресс-службе ведомства.