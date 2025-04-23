Россия и США идут к встрече двух президентов – Ушаков

По мнению помощника российского лидера Ушакова, Москва и Вашингтон движутся в сторону встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее глава Белого Дома не исключил возможности встречи в Саудовской Аравии в мае.

Россия и США движутся в сторону встречи президентом Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Мне кажется, движемся все-таки"

- Юрий Ушаков

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Подготовка к этому требует продолжения тех контактов, которые ранее были запущены между Россией и США.

Американский президент, в свою очередь, не исключает вероятность встречи с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в середине мая.