Армия Израиля начала операцию на севере Западного берега

© Фото: ЦАХАЛ
Военные ЦАХАЛ начали операцию против террористов на Западном берегу реки Иордан. Ранее военные Израиля устранили боевиков ХАМАС в Рафахе.

Израильские военные начали военную операцию против боевиков в северной части Западного берега реки Иордан. 

"В ночь на среду ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля начали действовать в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан – прим ред)"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что войска еврейского государства будут подавлять очаги террористической активности в этом районе. Других деталей военной операции не сообщается. 

Вчера сообщалось о ликвидации войсками ЦАХАЛ пятерых членов ХАМАС в районе Рафаха. Согласно информации израильских военных, боевики скрывались в подземных убежищах.

