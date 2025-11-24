Армия Израиля начала операцию на севере Западного берега

Израильские военные начали военную операцию против боевиков в северной части Западного берега реки Иордан.
"В ночь на среду ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля начали действовать в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан – прим ред)"
– пресс-служба ЦАХАЛ
В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что войска еврейского государства будут подавлять очаги террористической активности в этом районе. Других деталей военной операции не сообщается.
Вчера сообщалось о ликвидации войсками ЦАХАЛ пятерых членов ХАМАС в районе Рафаха. Согласно информации израильских военных, боевики скрывались в подземных убежищах.