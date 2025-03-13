Раненый полицейский сумел нейтрализовать боевика в Махачкале

Получивший тяжелую рану дагестанский полицейский смог нейтрализовать боевика, воспользовавшись его же оружием – ножом, сегодня, во время нападения террористов на наряд ДПС в Махачкале.

Молодой страж порядка обезвредил и ликвидировал боевика, будучи сам раненым, в Махачкале сегодня во время нападения преступников на наряд ДПС, рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

В ведомстве пояснили, что 26-летний полицейский по имени Мурад был тяжело ранен при обстреле, однако выжил. Один из боевиков решил "добить" его и напал на него с ножом.

Однако правоохранитель вступил с ним в бой. В схватке Мурад отнял у нападавшего нож и им же нейтрализовал мужчину.

В данный момент полицейский находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Будем надеяться и молиться, чтоб он выжил и поправился, ведь дома его ждут жена и дети"

– МВД Дагестана