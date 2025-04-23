ДУМ России выразило соболезнования в связи с нападением на полицейских в Махачкале

Духовное управление мусульман России выразило соболезнования в связи с атакой на правоохранителей в Махачкале, в результате которой погибли полицейские.

Соболезнования в связи с нападением на полицейских выразило ДУМ России.

В управлении решительно осудили этот поступок и подчеркнули, что атака на стражей порядка – тяжкое преступление, в том числе и с точки зрения ислама, и ему нет оправданий.

"Мы рассматриваем произошедшее как нападение на гражданский мир, правопорядок и законность в республике, призываем жителей Дагестана остерегаться провокаций, сохранять верность закону и порядку"

– ДУМ РФ

В управлении подчеркнули, что в это тяжелое время ДУМ солидарно с народом Дагестана и обращает к Всевышнему молитвы о мире, порядке и спокойствии в Дагестане.

В ДУМ подчеркнули, что скорбят о жертвах, разделяют боль их родных, а также возносят молитвы о скорейшем выздоровлении раненых.