Новость о нападении на полицию опровергли в Дагестане

МВД Дагестана опровергло сообщения о нападении на полицейских. СМИ распространили информацию о стрельбе на улице Примакова в Махачкале.
Глава пресс-службы дагестанского МВД Гаяна Гариева прокомментировала информацию о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.
Ранее СМИ распространили новость о стрельбе на улице Примакова в республиканской столице. Сообщалось о стрельбе с полицейскими.
Она отметила, что данное сообщение не соответствует действительности. Гариева заявила, что в ходе оперативных мероприятий правоохранители пытались задержать подозреваемой.
Подчеркивается, что преступник попытался скрыться от полиции и протаранил служебную машину. Глава пресс-службы добавила, что сотрудники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы.
В МВД Дагестана добавили, что в настоящее время подозреваемый задержан, пострадавших нет.