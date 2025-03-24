Вестник Кавказа

Новость о нападении на полицию опровергли в Дагестане

Новость о нападении на полицию опровергли в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МВД Дагестана опровергло сообщения о нападении на полицейских. СМИ распространили информацию о стрельбе на улице Примакова в Махачкале.

Глава пресс-службы дагестанского МВД Гаяна Гариева прокомментировала информацию о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.

Ранее СМИ распространили новость о стрельбе на улице Примакова в республиканской столице. Сообщалось о стрельбе с полицейскими.

Она отметила, что данное сообщение не соответствует действительности. Гариева заявила, что в ходе оперативных мероприятий правоохранители пытались задержать подозреваемой.

Подчеркивается, что преступник попытался скрыться от полиции и протаранил служебную машину. Глава пресс-службы добавила, что сотрудники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы.

В МВД Дагестана добавили, что в настоящее время подозреваемый задержан, пострадавших нет.

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