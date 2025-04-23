Вестник Кавказа

Двое напавших на полицейских в Махачкале ликвидированы

Двое напавших на полицейских в Махачкале ликвидированы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВД Дагестана сообщили о ликвидации боевиков, которые напали на сотрудников полиции. Ранее неизвестные расстреляли полицейских в Махачкале.

Двое террористов, напавших на сотрудников полиции в Махачкале, уничтожены, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Дагестана.

"Двое напавших ликвидированы"

- МВД Дагестана

Ранее глава пресс-служба МВД Гаяна Гариева заявила, что один из напавших на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале был убит.

Стрельба произошла сегодня днем в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В результате трое сотрудников полиции погибли.

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