В секторе Газа началась горячая фаза "Колесниц Гидеона"

Как рассказали сегодня вечером представители ЦАХАЛ, в секторе Газа стартовала наиболее активная стадия военной операции "Колесница Гидеона", призванной окончательно ликвидировать боевой потенциал ХАМАС. Операция ведется как на севере, так и на юге палестинского эксклава.
"За последнюю неделю ВВС Израиля провели предварительную волну ударов, поразив более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Известно, что целями предварительных бомбардировок были оставшиеся в секторе Газа оружейные арсеналы, места размещения ракет и систем их запуска, подземелья ХАМАС.
По данным арабских СМИ, в результате этих бомбардировок был убит последний руководитель боевого крыла ХАМАС Мухаммед Синвар.
В настоящее время израильская армия заново закрепляется в секторе Газа для зачистки эксклава от последних членов боевого крыла ХАМАС.