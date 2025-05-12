В секторе Газа началась горячая фаза "Колесниц Гидеона"

Израильская армия вновь заходит в сектор Газа с целью уничтожения военного потенциала ХАМАС. Неофициально уже известно о гибели последнего руководителя хамасовских боевиков Мухаммеда Синвара.

Как рассказали сегодня вечером представители ЦАХАЛ, в секторе Газа стартовала наиболее активная стадия военной операции "Колесница Гидеона", призванной окончательно ликвидировать боевой потенциал ХАМАС. Операция ведется как на севере, так и на юге палестинского эксклава.

"За последнюю неделю ВВС Израиля провели предварительную волну ударов, поразив более 670 террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Известно, что целями предварительных бомбардировок были оставшиеся в секторе Газа оружейные арсеналы, места размещения ракет и систем их запуска, подземелья ХАМАС.

По данным арабских СМИ, в результате этих бомбардировок был убит последний руководитель боевого крыла ХАМАС Мухаммед Синвар.

В настоящее время израильская армия заново закрепляется в секторе Газа для зачистки эксклава от последних членов боевого крыла ХАМАС.