Вестник Кавказа

Трамп заявил, что США перестанут бомбить хуситов

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет наносить удары по хуситам после отказа военно-политического движения от атак.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет наносить авиационные и ракетные удары по целям хуситов в Йемене. Это произошло на фоне отказа хуситов от атак. 

"Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки"

– Дональд Трамп 

Как отметил Трамп, военно-политическое движение также более не будет создавать угрозу для судов. 

Напомним, что сегодня позиции хуситов подверглись массированной бомбардировке израильских ВВС. Аэропорт в Сане перестал работать.

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