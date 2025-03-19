Трамп заявил, что США перестанут бомбить хуситов

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет наносить удары по хуситам после отказа военно-политического движения от атак.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет наносить авиационные и ракетные удары по целям хуситов в Йемене. Это произошло на фоне отказа хуситов от атак.

"Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки"

– Дональд Трамп

Как отметил Трамп, военно-политическое движение также более не будет создавать угрозу для судов.

Напомним, что сегодня позиции хуситов подверглись массированной бомбардировке израильских ВВС. Аэропорт в Сане перестал работать.