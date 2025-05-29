Вестник Кавказа

Хуситы признались в атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был атакован баллистической ракетой, сообщили хуситы. После удара, нанесенного из Йемена, воздушная гавань временно приостанавливала свою работу.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" совершили ракетную атаку на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом рассказал представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сария.

Он подчеркнул, что при атаке они использовали баллистическую ракету типа "Зульфикар".

Сария добавил, что операция достигла своей цели. По его словам, ракетный удар приостановил работу воздушной гавани.

Напомним, ранее сегодня в Армии обороны Израиля сообщили о перехвате очередной ракеты, которая была запущена из Йемена. В некоторых районах Израиля объявляли воздушную тревогу.

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