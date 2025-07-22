В будущем году в России начнется серийное производство сразу трех авиалайнеров

Российская госкорпорация "Ростех" подтвердила планы по началу серийного производства сразу трех пассажирских самолетов - МС-21, Ил-114 и SSJ-100, оно стартует в будущем 2026 году.

Уже в будущем 2026 году российский рынок авиаперевозок начнет постепенно переходить на отечественные авиалайнеры, серийное производство которых запускает "Ростех", заявил глава компании Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

"Более 70 систем и агрегатов МС-21 уже наши, российские, импортозамещенные. В августе месяце уже взлетит самолет полностью импортозамещенный, сегодня пока летает частично импортозамещенный. До конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить наши самолеты"

- Сергей Чемезов

Это же касается среднемагисnрального узкофизеляжного пассажирского SSJ-100 – он тоже полностью импортозамещен, сейчас проходят сертификационные полеты, на конвейер авиалайнер встанет в 2026 году, отметил глава "Ростеха", передает ТАСС.

То же касается новейшего российского ближнемагистрального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114, - добавил Чемезов.

Напомним, воздушный флот российской авиакомпании "Азимут", базирующейся в Ростове-на-Дону и совершающей авиаперелеты между городами Юга России, состоит только из российских самолетов типа Sukhoi Superjet 100 – их насчитывается 19. Компания обслуживает ближнемагистральные рейсы без пересадок или среднемагистральные рейсы с промежуточной посадкой.