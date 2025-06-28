"Азимут" намерен летать из Махачкалы в страны Ближнего Востока

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в ростовском в аэропорту "Платов", намерена расширить географию полетов из аэропорта Махачкалы на страны Ближнего Востока – к этому вынуждают растущие потребности в авиаперевозках.

Российская авиакомпания "Азимут", один из ведущих авиаперевозчиков Юга России, в скором времени планирует открыть новые рейсы из Махачкалы в страны Ближнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Компания в 2025-2026 годах намерена развивать пассажирские авиаперевозки не только по стране, но и на ближний Восток, поскольку у нее есть серьезные перспективы сотрудничества с этими странами, сообщили сегодня с вице-премьером Дагестана Ризваном Газимагомедовым представители авиакомпании, передает "Интерфакс".

Авиакомпания уже рассматривает открытие новых направлений, рассказал директор авиакомпании Олег Дышкант. Большей частью это зависит от потребностей местных жителей, туристов и экономической целесообразности таких авиарейсов, добавил он.

В скором времени будет разработана совместная стратегия по развитию таких авиаперевозок, решили стороны в ходе переговоров.