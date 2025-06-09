"Азимут" снова будет летать между Минводами и Тель-Авивом

Авиакомпания "Азимут" с 30 июня возобновит полеты из Минвод в Тель-Авив. Ранее рейсы по данному маршруту восстановил перевозчик Red Wings.

Российский авиаперевозчик "Азимут" в ближайшие дний возобновит полеты из Минеральных Вод в Тель-Авив, сообщает пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что с 27 июня текущего года были восстановлены рейсы из Сочи в израильскую столицу.

Что касается Минеральных Вод, то авиасообщение между городом в Ставропольском крае и Тель-Авивом снова заработает 30 июня.

В пресс-службе авиакомпании указали, что билеты на рейсы в Израиль уже в продаже.

Ранее о возобновлении полетов из Минеральных Вод в Тель-Авив объявил авиаперевозчик Red Wings. Там же уточнили, что рейсы будут совершаться два раза в неделю.