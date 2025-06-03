Вестник Кавказа

Red Wings запустила самолеты из Минвод в Тель-Авив

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 8 июня компания Red Wings запустила прямое авиасообщение между Израилем и Ставропольем. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Российская компания Red Wings начала выполнять рейсы между Израилем и Ставропольским краем, сообщила пресс-служба аэропорта Минеральных Вод.

Первый самолет по маршруту Минводы – Тель-Авив отправился 8 июня. В будущем рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Время в полете – 3 часа.

"Возобновление рейсов в Тель-Авив - значимое событие для нашего аэропорта и региона. Это направление важно как для туристических, так и для деловых поездок"

- коммерческий директор Северо-Кавказского кластера холдинга "Новапорт" Ангелина Евдокимова

Напомним, что в израильском Минтуризма объявили о снятии запрета на продажу туров из России. По словам главы министерства, ситуация в стране безопасная.

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