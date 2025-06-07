Вестник Кавказа

В больницу с огнестрельным ранением доставили бывшего главу Аджарии

Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Бывший глава Аджарии находится в тяжелом состоянии в больнице. Ранее его отвезли в медучреждение с серьезным ранением грудной клетки.

В Грузии с огнестрельным ранением груди доставлен в больницу Торнике Рижвадзе, бывший глава Аджарии. Об этом поведали в МВД республики.

В настоящее время экс-руководитель Аджарской автономии находится в "Джеогоспитале" в Сагареджо, у него повреждено легкое. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.

Другие подробности случившегося на данный момент не сообщаются. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к расследованию инцидента.

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