В больницу с огнестрельным ранением доставили бывшего главу Аджарии

Бывший глава Аджарии находится в тяжелом состоянии в больнице. Ранее его отвезли в медучреждение с серьезным ранением грудной клетки.

В Грузии с огнестрельным ранением груди доставлен в больницу Торнике Рижвадзе, бывший глава Аджарии. Об этом поведали в МВД республики.

В настоящее время экс-руководитель Аджарской автономии находится в "Джеогоспитале" в Сагареджо, у него повреждено легкое. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.

Другие подробности случившегося на данный момент не сообщаются. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к расследованию инцидента.