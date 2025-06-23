Суд в Тбилиси приговорил экс-министра обороны к тюремному сроку

Тбилисский городской суд приговорил к заключению очередного оппозиционного политика. На этот раз в тюрьму был отправлен министр обороны Грузии времен Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили.

Суд в Тбилиси отправил за решетку на 8 месяцев экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Вердикт был вынесен по уголовному делу об отказе от дачи показаний временной следственной парламентской комиссии.

Напомним, что Окруашвили был арестован в середине мая. Экс-чиновник отказался выплатить залог в $7,3 тыс по уголовному делу об отказе от сотрудничества с парламентской комиссией.

Ранее суд в Тбилиси также отправил в тюрьму на 7 месяцев оппозиционного лидера Зураба Джапаридзе. Тюремные сроки также получили оппозиционные политики Ника Мелия и Ника Гварамия. Все они проходили в качестве фигурантов уголовных дел о неявке на заседание парламентской комиссии Грузии, которая расследует преступления времен президентства Михаила Саакашвили.