Вестник Кавказа

Суд в Тбилиси приговорил экс-министра обороны к тюремному сроку

Суд в Тбилиси приговорил экс-министра обороны к тюремному сроку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилисский городской суд приговорил к заключению очередного оппозиционного политика. На этот раз в тюрьму был отправлен министр обороны Грузии времен Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили.

Суд в Тбилиси отправил за решетку на 8 месяцев экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Вердикт был вынесен по уголовному делу об отказе от дачи показаний временной следственной парламентской комиссии. 

Напомним, что Окруашвили был арестован в середине мая. Экс-чиновник отказался выплатить залог в $7,3 тыс по уголовному делу об отказе от сотрудничества с парламентской комиссией. 

Ранее суд в Тбилиси также отправил в тюрьму на 7 месяцев оппозиционного лидера Зураба Джапаридзе. Тюремные сроки также получили оппозиционные политики Ника Мелия и Ника Гварамия. Все они проходили в качестве фигурантов уголовных дел о неявке на заседание парламентской комиссии Грузии, которая расследует преступления времен президентства Михаила Саакашвили.

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