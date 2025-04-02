Вестник Кавказа

Снижения ключевой ставки ожидают в "Ростехе"

Снижения ключевой ставки ожидают в "Ростехе"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦБ РФ на заседании в пятницу может понизить уровень ключевой ставки, такую надежду питают в "Ростехе". Высокая ставка сдерживает промышленность.

На скорое снижение ключевой ставки надеются в "Ростехе", рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится в пятницу 6 июня. В настоящее время ставка остается на рекордно высоком уровне 21%.

"Мы ожидаем, причем уже очень давно (снижения ставки). Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет"

– Сергей Чемезов

Ранее он отмечал негативное влияние высоких ставок кредитования на российскую промышленность.

Согласно заявлениям ЦБ, мнение бизнеса имеет важное значение при принятии регулятором решений по денежно-кредитной политике.

Отметим, что в конце мая о возможности снижения ключевой ставки говорил также вице-премьер России Александр Новак.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.