Снижения ключевой ставки ожидают в "Ростехе"

На скорое снижение ключевой ставки надеются в "Ростехе", рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится в пятницу 6 июня. В настоящее время ставка остается на рекордно высоком уровне 21%.
"Мы ожидаем, причем уже очень давно (снижения ставки). Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет"
– Сергей Чемезов
Ранее он отмечал негативное влияние высоких ставок кредитования на российскую промышленность.
Согласно заявлениям ЦБ, мнение бизнеса имеет важное значение при принятии регулятором решений по денежно-кредитной политике.
Отметим, что в конце мая о возможности снижения ключевой ставки говорил также вице-премьер России Александр Новак.