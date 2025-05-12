ХАМАС предложил Израилю перемирие в обмен на заложников - СМИ

По данным американских СМИ, после двух дней операции ЦАХАЛ "Колесницы Гидеона" в секторе Газа ХАМАС запросила перемирие на два месяца, предлагая за это выдать часть заложников Израилю. Израильские СМИ утверждают, что это результат давления США.

CNN через свои источники в верхушке ХАМАС узнал об инициативе палестинской организации устроить новое перемирие с Израилем в секторе Газа в обмен на возвращение Еврейскому государству части заложников.

Уточняется, что ХАМАС хочет передать израильским властям от семи до девяти выживших заложников и просит за это не менее 60 дней перемирия, а также выход на свободу порядка трех сотен палестинцев, находящихся в настоящее время в израильских тюрьмах.

Израильские СМИ, в свою очередь, сообщают, что Вашингтон давит сейчас как на ХАМАС, так и на Израиль, чтобы они в ходе мирных переговоров в Дохе договорились об очередном временном прекращении огня. В качестве своего вклада в урегулирование ситуации США хотят гарантировать сторонам обеспечение условий перемирия, хотя и не уточняется, как это может быть реализовано для ХАМАС.

Напомним, что накануне израильская армия начала военную операцию "Колесницы Гидеона" в секторе Газа с целью ликвидации остатков военного потенциала ХАМАС. Сегодня, после массированных бомбардировок хамасовских военных объектов началась горячая фаза операции – отряды ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы закрепиться как на севере, так и на юге палестинского эксклава.