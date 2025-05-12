В ХАМАС опровергли информацию об освобождении заложников

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию об освобождении нескольких заложников в обмен на прекращение огня.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что информация об освобождении заложников в обмен на перемирие с Тель-Авивом не соответствует действительности.

"Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности"

– Сами Абу Зухри

Согласно словам Абу Зухри, ложную информацию распространяют израильские власти.

Напомним, по информации CNN, ХАМАС ранее запросил перемирие на два месяца. Палестинское движение якобы было готово выдать Тель-Авиву от 7 до 9 заложников в обмен на временное прекращение боевых действий.