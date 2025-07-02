Президент Узбекистана посетил могилу Гейдара Алиева

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил могилу Гейдара Алиева, а также Парк Победы в Баку.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

Также лидер Узбекистана почтил память прославленного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы на ее могилу.

Шавкат Мирзиеев также посетил Парк Победы в Баку, возложив венок к мемориалу Победы. Главе центральноазиатской республики поведали о подвигах шехидов, которые героически сражались за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Напомним, что президент Узбекистана прибыл в Азербайджан, где встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили развитие отношений двух стран, а также открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку.

Сегодня глава Узбекистана должен посетить саммит Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.