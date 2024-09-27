Пашинян рассказал о жизни леопардов в Армении

В Армении удалось обеспечить устойчивую среду обитания для вымирающего вида – переднеазиатского леопарда, подробности рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Переднеазиатские леопарды проживают на постоянной основе в Армении и выводят там детенышей, что говорит об обеспечении в республике устойчивой среды обитания для этого вида. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе Международной экологической конференции, которая проходит в эти дни в Республике Алтай.

По его словам, свои результаты дают меры по восстановлению популяции кавказского леопарда.

"Уже зафиксировано перманентное проживание данного вида животных на территории Армении и выведение детенышей, что свидетельствует о достижении устойчивой среды обитания и кормовой базы кавказского леопарда"

– Пашинян

Глава правительства рассказал также, что в Армении воплощается в жизнь программа восстановления популяции кавказского благородного оленя – она реализуется в Дилижанском заповеднике.

Напомним, что переднеазиатский леопард до 1950-х годов жил практически во всех горных районах Кавказа. Но к середине XX века его численность упала, произошло это по вине человека.