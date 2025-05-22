Оппозиция в Грузии сосредоточена на саботаже – Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что власти страны сосредоточены на развитии государства, в то время как оппозиция сконцентрировала свое внимание на саботаже.

Власти Грузии обращают внимание на развитие страны, а в это время оппозиция полностью сосредоточена на саботаже, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя слова члена партии "Гирчи" Бориса Куруа, что правящая "Грузинская мечта" наказывает людей после неудавшейся попытки революции.

"Это еще одно признание того, что оппозиция была вовлечена в попытку организовать революцию. Печально то, что у них была некоторая внешняя поддержка, но, несмотря на это, их попытка оказалась неудачной, что необходимо для того, чтобы страна продолжала развиваться"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что власти Грузии провели расследование, которое показало, что протесты оппозиции, проходившие в Тбилиси с 28 октября 2024 года, были хорошо спланированными и организованными.

Они нанесли серьезный ущерб личному составу МВД Грузии и государственным учреждениям страны. По оценкам МИД, после 1990-х годов парламент страны не получал таких повреждений, какие были нанесены ему в период митингов 2024-2025 годов.