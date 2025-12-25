Новый год 2026: в каком цвете встречать, что готовить, открытки и поздравления

Приближается Новый год 2026. Представляем красивые новогодние открытки и поздравления, расскажем, какого животного Новый год 2026, в чем встречать и что готовить, как отдыхаем на новогодние праздники в 2026 году.

Наступает Новый 2026 год – вот-вот пробьют куранты, и останется позади еще один год. Впереди поздравления, тосты, праздничное застолье, открытки и веселье до утра!

Новый год 2026 – какого животного по китайскому календарю?

Наступающий 2026 год мир проведет под знаком Огненной Лошади (по китайскому календарю). Правда, начинается он только 17 февраля 2026 года. Впрочем, традиционно россияне встречают животное Китайского Нового года уже 31 декабря. Покинет нас Огненная Лошадь 5 февраля 2027 года.

Новый год 2026 – картинки и открытки

Главное в Новый год – это поздравления! Обычно, чтобы поздравить родных и близких с самым любимым праздником, отправляют им красивую открытку с поздравлением. Можно выбрать также необычную или даже прикольную картинку – конечно, если вы уверены, что адресат такую оценит.

Найти и скачать открытку с наступающим Новым годом 2026 можно в интернете: таких картинок много на тематических сайтах, их публикуют в специальных материалах и СМИ. А можно сделать открытку самому, используя фото на новогоднюю тематику, сделанное своими руками!

В чем встречать Новый год 2026 – в каком цвете?

Новый год 2026 по китайскому календарю – год Огненной лошади, поэтому главный цвет года – красный, во всех его оттенках, от благородного бордового до энергичного алого, от сдержанной терракоты до нежного коралла.

Не будет Огненная Лошадь и против зеленого и желтого цветов, причем также разных оттенков, их можно эффектно сочетать с красным.

А вот такие цвета, как белый, черный и серый, а также все оттенки синего, при встрече Нового года 2026 "противопоказаны".

Что готовить на Новый год 2026?

Конечно, едва ли Новый год в России может обойтись без традиционных новогодних салатов – это салаты оливье, селедка под шубой, крабовый и мимоза. Но есть нюанс: динамичная страстная Огненная Лошадь вряд ли оценит тяжелый майонез. Вместо него можно заправить салат сметаной или даже растительным маслом.

Безусловно под запретом конина и кумыс. Нежелательна и рыба: она символизирует воду, а вода противостоит стихии огня. При этом икра вполне допустима: будучи воплощением новой жизни, она не противоречит динамичной Лошади.

Обязательно должны быть на столе овощи, фрукты и зелень, ведь Лошадь – травоядное животное. Приветствуются и специи, которые добавят новогодним блюдам огоньку!

Ну и, конечно, на праздничном столе должны быть красные блюда или хотя бы акценты этого цвета.

Новый год 2026 – как отдыхаем?

Новогодние каникулы на Новый год 2026 будут особенно длинными – они продлятся почти две недели. Отдыхать россияне начнут уже в среду 31 декабря, последним праздничным днем будет воскресенье 11 января.

Поздравления с Новым годом 2026

Всем приятно получить на Новый год не только открытку, но и теплое словесное поздравление. Оно может быть как в прозе, так и в стихах. Поздравление, как и открытку, можно найти в интернете, а можно придумать самому, ведь только сам поздравляющий лучше всех знает, чего именно пожелать своему адресату. Впрочем, главное, чтобы поздравление шло от чистого сердца!

Поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с Новым годом 2026! Пусть он будет еще лучше года уходящего! Пусть будет еще больше тепла и света, семейных радостей и денежных поступлений!

С Новым годом 2026! Желаю, чтобы Красная Лошадь принесла тебе огненное веселье, бодрость духа и оптимизм! Чтобы уныние и носа не смело показывать в твоем доме! И чтобы у всех, кто вокруг тебя, все складывалось замечательно!

С наступающим Новым годом! Каким он будет – решать только тебе! Ведь ты сам хозяин своей судьбы! Главное - не сдавайся и не вешай нос, все у тебя получится!

Новый год уже на дворе! Поздравляем вас и всю вашу семью с этим замечательным праздником. Пусть все сложности и нескладности останутся в прошлом году, а новый будет полон только самым замечательным! Успехов вам в учебе и работе, и вообще во всех ваших начинаниях!

Поздравления с Новым годом в стихах

Лошадь скачет, лошадь мчится Наступает Новый год - Пусть хорошее случится, А плохое все пройдет!

Наступает Новый год! Пусть с собой он принесет Радость и веселье, Смех и новоселье!

Лошадь праздник нам несет, Радость приближает! Пусть хорошее придет, Все, о чем мечтали!

В 26-м Забудьте о плохом! Пусть год будет весел И полон песен!

Счастья вашему дому, Богатства вашей семье, Чтоб не было места плохому И быть всегда на коне!

Желаю в Новый год Поменьше стресса и хлопот, Побольше денег и удачи Здоровья, радости и урожайной дачи!

Лошадь праздник нам несет, Радость приближает! Пусть она побольше ржет, Счастья прибавляет!