Путин: Москва с уважением относится к национальным интересам Вашингтона

Россия с уважением относится к национальным интересам США и надеется, что к ней будут относится так же, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
"У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом"
- Владимир Путин
Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не против выстроить с Вашингтоном взаимовыгодное экономическое сотрудничество, в котором также заинтересовал президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы зарубежные компании, которые вернутся в РФ, не нанесли ущерб российскому бизнесу.