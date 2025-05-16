Вестник Кавказа

Путин: Москва с уважением относится к национальным интересам Вашингтона

Путин: Москва с уважением относится к национальным интересам Вашингтона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия относится к национальным интересам США с большим уважением и исходит из того, что такое же отношение от Вашингтона будет к Москве.

Россия с уважением относится к национальным интересам США и надеется, что к ней будут относится так же, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом"

- Владимир Путин

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не против выстроить с Вашингтоном взаимовыгодное экономическое сотрудничество, в котором также заинтересовал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что власти будут делать все возможное, чтобы зарубежные компании, которые вернутся в РФ, не нанесли ущерб российскому бизнесу.

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