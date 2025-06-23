Оппозиция в Грузии осталась без денег

В оппозиционной партии "Дроа" в Грузии заявили о нехватке ресурсов для существования. Ее лидер Хоштария, устроившая недавно голодовку, призвала к пожертвованиям.

Лидер оппозиционной грузинской партии "Дроа" Элене Хоштария, устроившая недавно голодовку у здания парламента в Тбилиси, заявила о нехватке ресурсов для существования ее партии.

"В связи со сложившейся ситуацией партия не может получить ни внутреннее, ни международное финансирование. Команда "Дроа" не имеет средств для покрытия расходов, необходимых для деятельности партии"

- Элене Хоштария

Она также призвала своих сторонников сделать пожертвования, чтобы партия смогла продолжить деятельность.

Напомним, что с приходом в Белый дом президент США Дональд Трамп принял решение закрыть ведомство USAID, которое, помимо прочего, финансировало неправительственные организации и оппозицию в Грузии, согласно данным официального Тбилиси. Власти Грузии также внесли ряд изменений в законодательство, контролирующее выдачу грантов.