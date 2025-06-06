Илон Маск и глава Минфина США устроили потасовку – СМИ

Между Илоном Маском и главой Минфина США произошел конфликт. По данным СМИ, он случился в Белом доме в прошлом месяце.

В Белом доме подрались предприниматель Илон Маск и глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент. Об этом написала британская пресса.

По данным издания Daily Mail, потасовка случилась еще в мае.

Как отметил бывший главный политстратег Дональда Трампа Стивен Бэннон, в результате этой драки Маск получил синяк.

По его словам, инцидент случился незадолго до пресс-конференции Трампа и Маска, посвященной истечению его полномочий куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Глава Минфина обвинил предпринимателя в том, что тот не выполняет обещания по сокращению бюджета на $1 трлн. В ответ Маск толкнул министра. Как отмечается, потасовку позднее подтвердила Белого дома Кэролайн Ливитт.