Илон Маск и глава Минфина США устроили потасовку – СМИ

В Белом доме подрались предприниматель Илон Маск и глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент. Об этом написала британская пресса.
По данным издания Daily Mail, потасовка случилась еще в мае.
Как отметил бывший главный политстратег Дональда Трампа Стивен Бэннон, в результате этой драки Маск получил синяк.
По его словам, инцидент случился незадолго до пресс-конференции Трампа и Маска, посвященной истечению его полномочий куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
Глава Минфина обвинил предпринимателя в том, что тот не выполняет обещания по сокращению бюджета на $1 трлн. В ответ Маск толкнул министра. Как отмечается, потасовку позднее подтвердила Белого дома Кэролайн Ливитт.