Каманский монастырь в Абхазии: что нужно знать о духовном центре около Сухума

Каманский монастырь святителя Иоанна Златоуста - это один из главных духовных центров Абхазии, он привлекает десятки тысяч паломников и туристов ежегодно. Расскажем, где находится Каманский монастырь, когда он был основан и чем известен, каковы его архитектурные особенности, какие святыни есть в Команах и как до них добраться.

Храм остается одной из главных христианских достопримечательностей Абхазии.

Чем интересен Каманский монастырь?

Команский монастырь - это место, где сплетаются религиозные легенды, средневековая история и современное подвижничество. Для паломников посещение монастыря станет возможностью прикоснуться к сакральному прошлому христианства, а для туристов - шанс увидеть аутентичную Абхазию. Абхазские Команы называют “трижды святым местом”, поскольку оно связано сразу с тремя ключевыми христианскими фигурами: святым мучеником Василиском, святителем Иоанном Златоустом и Иоанном Крестителем (Предтечей).

Кроме того, на территории монастыря есть хозяйство, где живут павлины, олени и фазаны - подарки паломников, а также страусы, ослики, козы, гуси, куры и кролики. А послушники занимаются посадкой на территории фруктовых садов (груш, яблонь, винограда).

Где находится Каманский монастырь?

Каманский монастырь расположен около села Коман (Каманы) в 14,5 км от Сухума. Монастырь стоит на левом берегу реки Западная Гумиста, в живописной долине, окруженной лесистыми холмами. Название села переводится как "Святое место", что подчеркивает сакральный статус местности.

История Каманского монастыря: от античности до наших дней

Древние корни (IV-XI века)

По христианской легенде, в 308 году в Абхазских Команах был казнен святой мученик Василиск Команский, чье имя позже дало название первому монастырю;

В 407 году здесь же скончался святитель Иоанн Златоуст - архиепископ Константинопольский, изгнанный императором Аркадием. Прежде чем тело богослова перенесли в Константинополь в 438 году, оно покоилось в гробнице Василиска Команского на протяжении 30 лет;

Хотя историческая связь Абхазских Команов с событиями IV и V веков оспаривается, другое возможное место смерти Василиска Команского и Иоанна Златоуста - Команы Понтийские (Турция), в 1884 году греческий археолог объявил саркофаг местом упокоения святителя, основываясь на изучении руин и артефактов.

Средневековый храм и женская обитель (XI-XX века)

В XI веке на месте, где располагается современный монастырь, был построен однозальный каменный храм без выступающей апсиды, с двумя узкими окнами (в алтаре и западной стене);

В 1898 году был основан Василиско-Златоустовский женский монастырь на фундаменте древнего храма. В дальнейшем при монастыре жили уже несколько сотен монахинь. Сестры вели образцовое хозяйство: содержали пасеку, мельницу и ферму;

В 1924 году монастырь закрыли при советской власти, постройки использовались для разных нужд, храм разрушен.

Возрождение и трагедия (XX-XXI века):

В 1986 году храм восстановили на старом фундаменте, возродили женскую обитель;

В 1993 году произошла трагедия в Каманы;

В 2001 году в этом месте был открыт уже мужской монастырь, с 2011 года он относится к Абхазской православной церкви.

Каковы архитектурные особенности Каманского монастыря?

Храм Иоанна Златоуста: Восстановлен в 1991 году с сохранением черт средневекового зодчества: лаконичные формы, минимум декора, полукруглая внутренняя апсида. В XIX веке были добавлены два придела и трехъярусная колокольня с шатровым завершением.

Гробница Иоанна Златоуста: Главная святыня храма - это массивный каменный саркофаг весом примерно в 1 тонну, найденный во время строительства колокольни в конце XIX века.

Часовня Василиска: Деревянная церковь, расположенная восточнее монастыря, была построена на частные пожертвования на месте храма IV века. Рядом с часовней находится захоронение.

Какие святыни есть в Команах?

Гробница Иоанна Златоуста. В храме хранится икона с частицей мощей святителя. Саркофаг, почитаемый как его первоначальная гробница, установлен у стены.

Источник святого Василиска. Родник с целебной водой, названный в честь мученика Василиска, казненного в Команах. Согласно преданию, родник забил на месте казни святого. Над источником построена купель для омовений.

Гробница Василиска. Рядом с часовней сохранились руины, почитаемые как место захоронения святого.

Пещера третьего обретения главы Иоанна Предтечи. В 3 км от монастыря находится грот, где, по одной из легенд, в IX веке была обнаружена глава Иоанна Крестителя, тайно вывезенная из Византии во время иконоборческих гонений (третье обретение главы пророка).

Как добраться до Каманского монастыря?

Из Сухума до Каманского монастыря нужно проехать 15 км вглубь Абхазии по дороге Сухум-Ацра. Доехать можно на такси или личном авто (25-35 минут). Общественный транспорт ходит редко, есть только маршрутка от Центрального рынка до села Коман, далее 7 км пешком (1,5 часа). Дорога после села Коман асфальтирована, но узка и имеет крутые повороты. Указателей мало, поэтому стоит ориентироваться на карты и навигатор.

Чтобы дойти от Каманского монастыря до часовни Василиска, нужно минут 20 (1,5 км), по пути встретится источник Василиска. Если идти пешком от села Коман, то сначала будет часовня и источник, а только потом монастырь.

К пещере третьего обретения главы Иоанна Предтечи ведет сначала лестница со множеством ступенек, а затем крутая тропа (путь в одну сторону занимает 45-50 минут). Дорога ведет от монастыря через смотровую площадку. С лестницы и тропы отклоняться опасно, установлены предупреждающие знаки.

Поскольку это популярная достопримечательность, из Сухума и не только сюда возят экскурсии: от групповых, продолжительностью всего 4 часа, за тысячу рублей до более длительных и индивидуальных с захватом других локаций.