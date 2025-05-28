Военные полицейские Грузии и Азербайджана обменялись опытом

Руководители военной полиции Грузии и Азербайджана договорились о совместных учениях.
В Грузию с рабочей поездкой прибыла делегация военной полиции Азербайджана во главе с генерал-майором Эльгюном Алиевым.
Делегация военной полиции Азербайджана посетила мемориал общенационального лидера Гейдара Алиева в Тбилиси, после чего представители военной структуры встретились с главой военной полиции Грузии Шалвой Шенгелией.
Стороны обсудили сотрудничество, а также планы проведения совместных учений.
Гости из Азербайджана осмотрели образцы вооружений и техники, а также понаблюдали за выполнением боевых заданий грузинскими коллегами в рамках учений.