Вестник Кавказа

Военные полицейские Грузии и Азербайджана обменялись опытом

Военные полицейские Грузии и Азербайджана обменялись опытом
© Фото: сайт Министерства обороны Азербайджана
Руководители военной полиции Грузии и Азербайджана договорились о совместных учениях.

В Грузию с рабочей поездкой прибыла делегация военной полиции Азербайджана во главе с генерал-майором Эльгюном Алиевым. 

Делегация военной полиции Азербайджана посетила мемориал общенационального лидера Гейдара Алиева в Тбилиси, после чего представители военной структуры встретились с главой военной полиции Грузии Шалвой Шенгелией.

Стороны обсудили сотрудничество, а также планы проведения совместных учений. 

Гости из Азербайджана осмотрели образцы вооружений и техники, а также понаблюдали за выполнением боевых заданий грузинскими коллегами в рамках учений.

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