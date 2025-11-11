Товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии превысил $1 млрд

Торговый оборот Азербайджана и стран Центральной Азии в этом году превысил $1 млрд. Рост составил 58% по сравнению с 2024 годом.

Азербайджан наторговал со странами Центральной Азии на более чем $1 млрд в этом году. Товарооборот Баку с государствами региона поднялся на 58%, поведал замминистра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

Чиновник также отметил значительный интерес, который представляет регион для инвесторов из Азербайджана. Обратные инвестиции – из ЦА в Азербайджан – также растут. По словам Алиева, в АР работают более 4 тыс коммерческих организацией из стран Центральной Азии.

"С 1995 по 2025 год объем инвестиций стран ЦА в Азербайджан составил около $200 млн. Инвестиции Азербайджана в страны Центральной Азии за аналогичный период превысили $470 млн"

– Эльнур Алиев

Согласно данным экономического ведомства, за 9 месяцев прошлого года объем торговли АР и стран ЦА составил чуть менее $700 млн.