Политический скандал с участием "Единого нацдвижения" произошел в Грузии

Лидер оппозиционной парти "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила, что ее супруга похитили и допрашивали сотрудники МВД Грузии. В правящей "Грузинской мечте" ее слова назвали "злой сказкой".

Грузию охватил очередной политический скандал: лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава на сегодняшнем брифинге заявила, что ее супруга Котэ Иосилиани допрашивали сотрудники МВД.

По ее словам, Котэ Иоселиани похитили и принудили записать на видео извинение перед сыном миллиардера и основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, 32-летним Утой Иванишвили. Предположительно, от него потребовали извинений за слова, сказанные еще в 2018 году.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что слова Тины Бокучава – "злая сказка".

"Цель — оскорбить Службу госбезопасности и представить все так, будто она угрожали Котику убийством его детей в детском саду, если он не признается, что сказал глупость восемь лет назад"

- Гия Вольский

Депутат парламента Ираклий Заркуа считает, что это некая попытка снова внести напряжение в предвыборный период. Он отметил, что "Единое нацдвижение" уже никому не нужно, как и Бокучава и ее муж.