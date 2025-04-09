Политический скандал с участием "Единого нацдвижения" произошел в Грузии

Грузию охватил очередной политический скандал: лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава на сегодняшнем брифинге заявила, что ее супруга Котэ Иосилиани допрашивали сотрудники МВД.
По ее словам, Котэ Иоселиани похитили и принудили записать на видео извинение перед сыном миллиардера и основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, 32-летним Утой Иванишвили. Предположительно, от него потребовали извинений за слова, сказанные еще в 2018 году.
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что слова Тины Бокучава – "злая сказка".
"Цель — оскорбить Службу госбезопасности и представить все так, будто она угрожали Котику убийством его детей в детском саду, если он не признается, что сказал глупость восемь лет назад"
- Гия Вольский
Депутат парламента Ираклий Заркуа считает, что это некая попытка снова внести напряжение в предвыборный период. Он отметил, что "Единое нацдвижение" уже никому не нужно, как и Бокучава и ее муж.