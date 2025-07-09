Чиновников Минобороны Грузии подозревают в растрате

Грузинские правоохранители задержали бывшего заместителя министра обороны страны Георгия Хиндрава, заподозрив его в незаконной растрате крупной суммы при закупке медицинского оборудования для военных.

Спецслужбы Грузии задержали экс-заместителя главы Минобороны страны Георгия Хиндрава, бывшего начальника департамента закупок оборонного ведомства и близкого родственника тогдашнего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Как полагают в СГБ, все они подозреваются в растрате госсредств в размере 1,3 млн лари, выделенных ведомством на закупку медицинского оборудования для грузинских военных, передает Sputnik Грузия.

Растрата была зафиксирована в 2023 году: преступная группа, члены которой занимали должности председателя и заместителя председателя закупочной комиссии закупили все необходимое у компании родственника министра, не проводя реальные исследования рынка, на что было из государственного бюджета Грузии было переплачено 1333728 лари.

Сумма многократно выросла за счет многократной перепродажи медицинского оборудования с использованием фиктивных сделок через частные компании и поддельные налоговые документы, оформленные в один и тот же день.

В отношении "коммерсантов" возбуждено уголовное дело, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 11 лет.

Следствие продолжается, правоохранители выявляют других участников преступной сделки.