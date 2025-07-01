Вестник Кавказа

Азербайджан и Узбекистан намерены провести молодежный чемпионат мира по футболу

Азербайджан и Узбекистан намерены провести молодежный чемпионат мира по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Ташкент выдвинули кандидатуру на проведение чемпионата мира по футболу. Страны выразили готовность провести турнир на высоком уровне.

Азербайджан и Узбекистан намерены провести мировое футбольное первенство среди игроков до 20 лет 2027 года.

Как пишет пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, обе страны подали совместную заявку на проведение.

Федерации двух стран решились объединить усилия, учитывая реформы в этом виде спорта, развитую инфраструктуру и растущий авторитет тюркоязычных государств

Стоит добавить, что Азербайджан обладает опытом организации крупных международных соревнований, включая игры чемпионата Европы 2020 и финал Лиги Европы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.