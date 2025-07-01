Азербайджан и Узбекистан намерены провести молодежный чемпионат мира по футболу

Баку и Ташкент выдвинули кандидатуру на проведение чемпионата мира по футболу. Страны выразили готовность провести турнир на высоком уровне.
Азербайджан и Узбекистан намерены провести мировое футбольное первенство среди игроков до 20 лет 2027 года.
Как пишет пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, обе страны подали совместную заявку на проведение.
Федерации двух стран решились объединить усилия, учитывая реформы в этом виде спорта, развитую инфраструктуру и растущий авторитет тюркоязычных государств
Стоит добавить, что Азербайджан обладает опытом организации крупных международных соревнований, включая игры чемпионата Европы 2020 и финал Лиги Европы.