Врачи рассказали о состоянии бывшего председателя правительства Аджарии

В грузинской клинике рассказали, как сейчас себя чувствует экс-председатель правительства Аджарии. В понедельник его госпитализировали с ранением грудной клетки.

Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, доставленный накануне в больницу с огнестрельным ранением, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом поведал 8 июля директор Первой университетской клиники.

Леван Ратиани отметил, что состояние пациента соответствует тяжести полученного повреждения.

"Общее состояние пациента на данном этапе остается стабильно тяжелым, без отрицательной динамики. Проводятся все предусмотренные протоколом исследования, проводятся консультации с врачами и специалистами всех направлений"

– директор клиники

Ранее сообщалось, что у Рижвадзе повреждено легкое. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию случившегося.