Тегеран готов к диалогу по ядерной программе – Пезешкиан

Исламская Республика Иран готова к переговорам, посредством которых она сможет подтвердить мирный характер своей ядерной программы, заявил президент ИРИ в телефонном разговоре с французским коллегой.

Руководство Ирана готово к сотрудничеству, в рамках которого он мог бы подтвердить, что его намерения в отношении ядерной программы являются полностью мирными, заявил президент страны Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома"

– Масуд Пезешкиан

В то же время, обратил внимание он, Тегеран ни в коем случае не пойдет на полный отказ от собственной ядерной программы.

Кроме того, добавил иранский президент, ответ Исламской Республики на военную операцию Израиля будет еще более масштабным и решительным.

Пезешкиан обратил внимание на то, что Иран выступает за любой диалог и приветствует любые переговоры, однако лишь при условии уважения его законных прав.