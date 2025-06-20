Вестник Кавказа

Тегеран готов к диалогу по ядерной программе – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Исламская Республика Иран готова к переговорам, посредством которых она сможет подтвердить мирный характер своей ядерной программы, заявил президент ИРИ в телефонном разговоре с французским коллегой.

Руководство Ирана готово к сотрудничеству, в рамках которого он мог бы подтвердить, что его намерения в отношении ядерной программы являются полностью мирными, заявил президент страны Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома"

– Масуд Пезешкиан

В то же время, обратил внимание он, Тегеран ни в коем случае не пойдет на полный отказ от собственной ядерной программы.

Кроме того, добавил иранский президент, ответ Исламской Республики на военную операцию Израиля будет еще более масштабным и решительным.

Пезешкиан обратил внимание на то, что Иран выступает за любой диалог и приветствует любые переговоры, однако лишь при условии уважения его законных прав.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.