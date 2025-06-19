Баку призвал к диалогу Ирана и Израиля

Азербайджан считает необходимым восстановить дипломатический процесс между Ираном и Израилем, заявил Джейхун Байрамов. Баку также обеспокоен расширением географии конфликта на Ближнем Востоке и атаками ЦАХАЛ на Иран.

Ирану и Израилю нужно вернуться к дипломатическому процессу, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле, куда он прибыл с рабочим визитом – об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с расширением географии напряженности в регионе Ближнего Востока. Кроме того, по его словам, Баку испытывает озабоченность в связи с военными операциями, которые Израиль проводит против Ирана.

"От имени Азербайджана было заявлено о необходимости восстановления дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права"

– МИД АР

Говоря о Ближнем Востоке, Джейхун Байрамов коснулся гуманитарной ситуации в Газе. Дипломат обратил внимание на необходимость реализации срочных мер для ее урегулирования. Кроме того, министр особо коснулся темы гуманитарной ситуации в Сирии. Он также указал на важность восстановления и реинтеграции в регионе – соответствующие усилия, подчеркнул он, должны получить поддержку международного сообщества.

В целом Джейхун Байрамов затронул вызовы в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах, которые появляются на фоне увеличивающейся геополитической напряженности на пространстве ОИС. Министр обратил внимание на важность сотрудничества стран в борьбе с данными вызовами.