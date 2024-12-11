В Стамбуле по запросу Ирана пройдет закрытое заседание СМИД ОИС

Специальное закрытое заседание СМИД ОИС пройдет сегодня в Стамбуле. Инициатор заседания - Иран, также глава иранского МИД проведет ряд двусторонних встреч.

В субботу в Стамбуле откроется двухдневная 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС). В рамках встречи состоится закрытое заседание по инициативе Ирана, связанное с ирано-израильским конфликтом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Стамбул для участия в сессии ОИС. Также он запросил внеочередное специальное закрытое заседание СМИД ОИС.

"Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы провести параллельные встречи с министрами иностранных дел, участвующими в этом саммите. Я также встречусь с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества, и была организована встреча с президентом Турции"

– глава МИД Ирана

Участие в закрытом заседании примут, как ожидается, представители всех стран-членов ОИС. В состав ОИС сегодня входят 57 государств.