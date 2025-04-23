Россия начала трехдневное перемирие

В силу вступило перемирие, объявленное Владимиром Путиным в зоне СВО. Оно продлится 3 дня, до 11 марта. Президент заявил о перемирии в конце апреля.

Объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие в зоне спецоперации, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вступило в силу.

Известно, что режим перемирия наступил с 00:00 по московскому времени 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. В пресс-службе Кремля ранее заявили, что Россия на это время прекратит боевые действия.

При этом там же подчеркнули, что российские военные готовы отражать атаки в случае нарушения украинской стороной режима огня. В Москве пообещали адекватный ответ на срыв режима.

Напомним, что глава российского государства объявил перемирие в зоне специальной военной операции 28 апреля по гуманитарным соображениям. До этого Путин объявлял перемирие на Пасху.