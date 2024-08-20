Председателем Генассамблеи ООН стала Анналена Бербок

Бывший министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок избрана председателем очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ее кандидатура на этот пост была единственной.

Экс-главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме германского дипломата, других кандидатов на этот пост не было, пишет ТАСС.

Теперь Бербок будет председателем Генеральной ассамблеи ООН в 2025-2026 годах.

О том, что правительство Германии намерено выдвинуть кандидатуру экс-министра, стало известно 18 марта. Стоит отметить, что до этого дня Берлин заявлял, что предложит кандидатуру профессионального дипломата Хельги Шмидт, которая ранее была генеральным секретарем ОБСЕ.

Кандидатура Бербок, по данным журнала Spiegel, была с недовольством встречена Кабмином ФРГ. Экс-министр стоит на антиизраильской и антироссийской позициях, чем могут быть недовольны страны глобального Юга. Источники журнала полагают, что из-за Бербок Германия может не попасть в Совет Безопасности ООН.