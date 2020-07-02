Страны Южного Кавказа отмечают День защиты Куры

Сегодня в Грузии, Армении и Азербайджане отмечают День защиты Куры - самой крупной реки в регионе, критически важной для этих стран – ее вода вращает турбины целого ряда их гидроэлектростанций.

Народы стран, живущие вдоль берегов главной водной артерии Южного Кавказа реки Куры (Мтквари) сегодня отмечают День защиты водоема, учрежденный в 1999 году, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии.

Для специалистов агентства праздник – это и работа: ежемесячный регулярный мониторинг качества воды в реке проводится в 19 местах, а раз в три месяца - в 33-х, вот и сегодня они взяли из реки образцы воды, результаты проверки которой станут известны чуть позже, передает Sputnik Грузия.

Кура крупнейшая река Южного Кавказа – она берет свое начало в Армянском нагорье на территории Турции, течет по территории трех государств на протяжении 1364 км и впадает в Каспийское море.

Берега красавицы-Куры в Грузии украшают города Тбилиси, Боржоми, Гори, Мцхета, Рустави, в Азербайджане - Мингечевир, Евлах, Зардоб, Сабирабад, Ширван, Сальян.

Воды реки – главная движущая сила для нескольких гидроэлектростанций, в числе которых - Читахевская ГЭС, ЗАГЭС, Ортачальская ГЭС в Грузии, а также Шамкирская, Еникендская, Мингечевирская и Варваринская ГЭС в Азербайджане.

Река – любимое место отдыха местных рыбаков: в ней водятся сазан, усач, плотва и храмули, а когда-то здесь можно было поймать форель и даже осетра.