Россия, Иран и Китай провели встречу по ядерной программе

Во вторник в иранской столице была проведена трехсторонняя встреча представителей Ирана, России и Китая, на которой обсуждалась ситуация с иранской ядерной программой, передает агентство Tasnim.
"Во вторник в МИД нашей страны состоялась... трехсторонняя встреча дипломатических делегаций... На этой встрече представители трех стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций"
– сообщение
На встрече стороны условились "продолжать тесные консультации для координации позиций и действий", также было решено, что консультации представителей Ирана, России и Китая по данному вопросу продолжатся на различных уровнях в ближайшие недели.
Двусторонние встречи в Тегеране с иранскими дипломатами провели в рамках визита главы делегаций России и Китай, сообщает Tasnim.