Россия, Иран и Китай провели встречу по ядерной программе

В Тегеране состоялась встреча представителей Ирана, России и Китая по иранской ядерной программе. Стороны договорились продолжать шаги по урегулированию кризиса.

Во вторник в иранской столице была проведена трехсторонняя встреча представителей Ирана, России и Китая, на которой обсуждалась ситуация с иранской ядерной программой, передает агентство Tasnim.

"Во вторник в МИД нашей страны состоялась... трехсторонняя встреча дипломатических делегаций... На этой встрече представители трех стран-участниц обсудили последний статус переговоров по ядерной проблематике и снятие санкций"

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На встрече стороны условились "продолжать тесные консультации для координации позиций и действий", также было решено, что консультации представителей Ирана, России и Китая по данному вопросу продолжатся на различных уровнях в ближайшие недели.

Двусторонние встречи в Тегеране с иранскими дипломатами провели в рамках визита главы делегаций России и Китай, сообщает Tasnim.