Starlink зарегистрировали в Азербайджане

Компания Starlink официально прошла регистрацию в Азербайджане. Глобальная спутниковая система обеспечит жителей республики высокоскоростным интернетом даже в тех местах, где для этого нет необходимой инфраструктуры.

В Азербайджане 4 июня официально зарегистрировали компанию Starlink Azerbaijan. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Регистрация компании была произведена Агентством информационно-коммуникационных технологий на основании ее заявления.

Starlink будет оказывать в республике услуги высокоскоростного спутникового интернета.

Напомним, Starlink – глобальная спутниковая система, обеспечивающая доступ в сеть даже в тех местах, где нет развитой инфраструктуры.