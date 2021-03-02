Вестник Кавказа

Starlink зарегистрировали в Азербайджане

Starlink зарегистрировали в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания Starlink официально прошла регистрацию в Азербайджане. Глобальная спутниковая система обеспечит жителей республики высокоскоростным интернетом даже в тех местах, где для этого нет необходимой инфраструктуры.

В Азербайджане 4 июня официально зарегистрировали компанию Starlink Azerbaijan. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Регистрация компании была произведена Агентством информационно-коммуникационных технологий на основании ее заявления.
Starlink будет оказывать в республике услуги высокоскоростного спутникового интернета.

Напомним, Starlink – глобальная спутниковая система, обеспечивающая доступ в сеть даже в тех местах, где нет развитой инфраструктуры.

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