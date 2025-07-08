ХАМАС согласен на план Катара по перемирию с Израилем

Палестинское движение ХАМАС допускает возвращение к предложенному ранее Катаром плану вывода израильских войск из сектора Газа, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Переговоры ХАМАС и Израиля через посредников стартовали 6 июля.

Радикальное движение ХАМАС, действующее в Палестине, считает возможным возвращение к плану вывода военнослужащих ЦАХАЛ из сектора Газа, который был предложен Катаром в январе, при этом допускаются незначительные уступки, передает Al Arabiya со ссылкой на источники в Палестине.

В частности, соответствующая готовность была выражена представителями ХАМАС во время консультаций в Дохе. Согласно плану, который имеется в виду, войска Армии обороны Израиля отводятся с позиций, которые они занимают сейчас, на 700 м вглубь от границы, в некоторых местах – на 400 м.

При этом уточняется, что ХАМАС в целом готов к внесению определенных изменений в данный план. В то же время, в организации считают невозможным сохранение израильских военных на оси "Мораг", пересекающей сектор Газа с запада на восток, так как это может помешать возвращению в город Рафах порядка 400 тыс палестинцев.

Напомним, что переговоры между ХАМАС и Израилем были возобновлены при посредничестве Египта, Катара и Америки 6 июля, они проводятся в Дохе. Первым этапом процесса стали консультации посредников со сторонами. Конечная цель переговоров – подписание соглашения о прекращении огня и освобождение израильских заложников.