Грузинский Кабмин напомнил Вашингтону об участии грузинских военных в международных миротворческих миссиях и влиянии этого факта на экономику США. Премьер Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что от Белого дома в Тбилиси хотят только справедливого отношения.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о существенном вкладе республики в американскую экономику в те времена, когда Тбилиси отправлял грузинских военных в международные миротворческие миссии.

Он сообщил, что по оценкам грузинского правительства, работа ВС Грузии в миротворческих миссиях в Ираке и Афганистане позволила США сберечь порядка $2,5 млрд, которые в противном случае были бы потрачены на обеспечение американских солдат в этих миссиях.

"Американская сторона сэкономила $2,5 млрд благодаря нашему участию в миссиях в Афганистане и Ираке. В то же самое время реальная американская помощь нашей стране со стороны американского бюджета намного меньше $2,5 млрд"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр обратил внимание, что деньги, приходившие через USAID и другие американские структуры в Грузию, не попадали в бюджет, а оказывались в руках оппозиции. Этими деньгами оплачивались протесты, митинги и беспорядки в Грузии.

Также он напомнил, что в Афганистане и Ираке погибло 32 грузинских военных. Сейчас Тбилиси требует от новых властей в Вашингтоне только одного – справедливого отношения к Грузии.