Свыше 50 электрозаправок установят в Ставропольском крае в будущем году

Полсотни заправочных станций для электромобилей будут установлены на Ставрополье в 2026 году.

Около 50 электрозаправок введут в эксплуатацию в Ставропольском крае, объявил заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков.

Он отметил, что в крае действует уже 69 таких заправок.

Кроме того, на Ставрополье планируется организовать и построить газозаправочную инфраструктуру, а также основать автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

Развитие Ставрополья происходит в ходе регионального проекта "Развитие заправочной инфраструктуры" при поддержке губернатора края Владимира Владимирова.

На 2026 год также запланировано открытие 4 электрохабов в Ставрополе, Минеральных Водах и Кисловодске.