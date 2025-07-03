В РСТ заявили о нулевом спросе на поездки в Израиль

Россияне не спешат отдыхать в Израиле, несмотря на слова посольства РФ об отсутствии опасностей для поездок в страну. По словам РСТ, туристов продолжает беспокоить неспокойная ситуация на Ближнем Востоке.

Востребованность поездок в Израиль не возобновилась, несмотря на заявление посольства РФ в Тель-Авиве об отсутствии препятствий для путешествий, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Российское посольство в Израиле рекомендовало гражданам РФ соблюдать меры предосторожности, однако серьезных препятствий для посещения страны сейчас нет. Авиакомпания Red Wings планирует с конца июля возобновить регулярные полеты в Эйлат"

- РСТ

Минэкономразвития пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в Израиль. По словам вице-президента РСТ Георгия Мохова, слов из посольства недостаточно для восстановления спроса на направление, необходимо, чтобы именно Минэкономразвития сняло ограничения.

Сейчас туроператоры и путешественники наблюдают за обстановкой на Ближнем Востоке. По данным РСТ, она остается нестабильной даже в условиях действия режима прекращения огня: многие эксперты прогнозируют возобновление боевых действий.

По этой причине спрос на отдых в Израиле среди россиян нулевой, добавили в РСТ.